Россиянам назвали предвестников инсульта

Инсульт не всегда возникает внезапно — за несколько минут или часов до него могут появиться кратковременное онемение, слабость, нарушения речи или зрения, предупредила невролог АО «Медицина» Галина Чудинская. Однако в разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что отсутствие таких симптомов не означает, что сосуды в безопасности.По словам врача, один из самых опасных сценариев — когда человек внезапно замечает, что одна рука стала слабее, лицо потеряло симметрию или речь стала невнятной. Также могут возникнуть проблемы с координацией, сильное головокружение или необычная головная боль. При таких симптомах нужно немедленно вызвать скорую. Проверить состояние можно простым тестом: попросить человека улыбнуться, произнести простую фразу и поднять обе руки. Если улыбка асимметрична, речь нарушена или одна рука опускается, счет идет на минуты, предупредила врач.Чудинская обратила внимание, что легко недооценить эпизоды, которые проходят самостоятельно. Кратковременная слабость, онемение конечности или нарушение зрения могут быть проявлениями транзиторной ишемической атаки. Исчезновение симптомов, указала невролог, не означает, что опасность миновала: после такого эпизода нужна срочная медицинская оценка, поскольку ТИА часто предупреждает о будущем инсульте.«В повседневной жизни важно контролировать артериальное давление, причем знать не разовое значение, а свой обычный уровень. Не менее важны пульс, сахар и холестерин, особенно при гипертонии, диабете и нарушениях сердечного ритма. Имеют значение масса тела, сбалансированное питание, достаточный сон, отказ от курения и регулярная физическая активность. Для поддержки сосудов необязателен интенсивный спорт — полезна обычная ходьба», — добавила специалист.Некоторые головные боли, отметила она, требуют внимания, особенно внезапные, необычные или усиливающиеся при нагрузке. При этом отсутствие головной боли не исключает сосудистых проблем. Специализированные исследования, например КТ- или МР-ангиография, назначаются только по показаниям. При подозрении на инсульт нельзя ждать, что симптомы пройдут сами: до приезда врачей человеку нужно обеспечить покой, не давать еду, воду и лекарства, а при потере сознания проверить дыхание.«Главное в профилактике инсульта — не искать один волшебный способ, а регулярно контролировать факторы риска. При инсульте время имеет принципиальное значение», — заключила Чудинская.

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