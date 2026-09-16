Чтение для удовольствия улучшает память, эмпатию и психическое здоровье

Интерес к книгам у детей и подростков упал до исторического минимума — а плохо это прежде всего для них самих, потому что чтение для удовольствия полезно для здоровья мозга.Достоевский или Донцова — неважно. Если погружение в книгу происходит регулярно, это, как показывают исследования, связано с улучшением памяти, эмпатии и психического здоровья, а также с рядом других преимуществ. Возможно, благодаря влиянию на структуру мозга или за счет формирования когнитивного резерва.«Чтение — это как тренировка для мозга», — сравнивает профессор Фальк Хюттиг из Института психолингвистики Общества Макса Планка.К сожалению, за последние 20 лет чтение для удовольствия резко пошло на спад — отчасти, вероятно, потому, что мы стали больше времени проводить в соцсетях. Особенно это касается мальчиков 11–16 лет. Такие факты приведены в статье, собравшей данные пяти опросов и восьми долгосрочных исследований, в которых суммарно участвовали десятки тысяч человек.Многие из этих работ связывают чтение с большим объемом серого вещества — части мозга, поддерживающей мышление и память, — и более сильными связями между областями мозга. Возможно, именно так чтение и формирует когнитивный резерв, полагает профессор Барбара Саакян из Кембриджского университета, ведущий автор. Это способность мозга противостоять старению и адаптироваться к повреждениям, которая во многом зависит от нашего образа жизни.Чтение также неоднократно связывали с улучшением психического здоровья. В одном исследовании выяснилось, что у детей, начавших читать для удовольствия в раннем возрасте, были умеренно больше площадь поверхности и объем мозга в областях, связанных с эмоциональным контролем. Это кажется особенно важным на фоне данных о том, что психическое здоровье молодежи сегодня хуже, чем десятилетия назад, отмечает исследовательница.В целом чтение для удовольствия связано со снижением стресса, большей эмпатией, улучшением благополучия и уменьшением одиночества. В детстве чтение, в частности, ассоциировалось с лучшим вниманием, памятью, исполнительными функциями, успеваемостью и меньшим числом проблем с психическим здоровьем. У пожилых людей оно значимо коррелирует с уменьшением риска когнитивного снижения.Особенно полезно чтение художественной литературы — оно знакомит нас с историями, позволяющими мозгу тренировать возможные реакции на жизненные события, улучшая его прогностические способности. Оно также может вызывать ощущение связи с персонажами, уменьшая чувство одиночества.Нон-фикшн, возможно, стимулирует другие участки мозга, говорит Саакян. Но главное — читать «для удовольствия, потому что тогда мы читаем чаще и дольше», заключает она.

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