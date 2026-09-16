Frontiers: ученые раскрыли связь депрессии и послеоперационного делирия

Ученые из Университетской клиники Грайфсвальда (Германия) установили, что депрессивные симптомы у пожилых людей перед хирургическим вмешательством многократно увеличивают риск развития послеоперационного делирия — острого помутнения рассудка. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medicine, доказало, что подавленное настроение делает организм крайне уязвимым к мозговым нарушениям после операций на позвоночнике.В наблюдении участвовали 93 пациента в возрасте около 71 года, перенесших плановые нейрохирургические процедуры. Перед началом лечения добровольцы заполнили опросник HADS для выявления признаков депрессии и тревоги. У 16 человек (17,2%) после вмешательства развился делирий. Статистический анализ показал, что при достижении порогового значения депрессии в восемь баллов риск помутнения рассудка возрастал в шесть раз. В этой группе осложнения наблюдались у 42% пациентов, тогда как у людей без депрессии показатель составил лишь 10,8%. Тревожность на исход операции не влияла.Послеоперационный делирий сопровождается галлюцинациями, нарушением внимания и памяти, что критически замедляет выздоровление и может приводить к долгосрочным когнитивным нарушениям. Немецкие специалисты объясняют связь между депрессией и делирием общими биологическими механизмами. Оба явления провоцируются системным воспалением, дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, регулирующей реакцию на стресс, и повышением уровня интерлейкина-6 (который и управляет воспалением). На фоне возрастных изменений эти факторы разрушают когнитивную защиту мозга.Во всем мире число операций на позвоночнике у пожилых людей неуклонно растет из-за распространенности дегенеративных заболеваний, таких как стеноз позвоночного канала и грыжи. Хирургические методы постоянно улучшаются, однако пациенты старшего возраста по-прежнему сталкиваются с послеоперационными осложнениями.Внедрение коротких тестов на депрессию перед плановыми вмешательствами позволит врачам заранее выделять пациентов из группы риска для индивидуального подхода. Уже доказано, что многоуровневые стратегии профилактики, включающие раннюю мобилизацию и гигиену сна, эффективно снижают частоту делирия. Добавление к ним психологического скрининга поможет точечно назначать усиленную терапию, защищать мозг от разрушительных последствий и ускорять реабилитацию.

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