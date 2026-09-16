Гепатолог Южнова: эти 7 продуктов укрепляют вашу печень

Печени приходится многое терпеть, потому что она очищает наш организм от токсинов. Тем важнее укрепить их осознанным питанием.Детоксикационная фабрика вашего тела делает много работы каждый день, но мы продолжаем нагружать ее алкоголем и никотином, сахаром и лекарствами."Помимо детоксикации, печень также необходима для других метаболических функций, таких как выработка желчи, которая необходима для расщепления жиров и белков, а также для усвоения питательных веществ", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.Эти 7 продуктов помогут вашей печени.1. Полезен для здоровья печени: грейпфрутБогатый антиоксидантами, грейпфрут способствует очищению печени, способствуя ее регенерации и улучшению ее функции.2. Чеснок способствует детоксикации печениАллицин, соединения селена и серы входят в число активных ингредиентов, которые делают чеснок другом печени."Чеснок активирует ферменты печени, способствуя процессу детоксикации".3. Зеленый чай устраняет жир в печениПечень тесно связана с жировым обменом и сама может стать слишком толстой. Зеленый чай с его антиоксидантами помогает бороться, растворять и устранять эти жировые отложения.4. Чечевица способствует расщеплению аммиакаЧечевица улучшает здоровье печени благодаря своему активному ингредиенту аргинину, который, в частности, способствует выведению токсина аммиака и тем самым защищает функцию мозга и физическую форму.5. Капуста нейтрализует токсиныБрокколи, брюссельская капуста, краснокочанная капуста и все другие представители семейства крестоцветных обладают интенсивным очищающим действием и способны нейтрализовать токсины.6. Помидоры очищают печень"Благодаря высокому содержанию воды и трипептида глутатиона помидоры обладают дезинтоксикационным действием и, таким образом, поддерживают работу печени".7. Лимонный сок повышает выработку желчи и работу кишечникаЛимоны содержат много витамина С, а употребление горячего лимонного сока первым делом с утра повышает функцию желчи и активность кишечника.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки