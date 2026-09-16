Названы способы подготовить организм к отражению вирусов
Эксперт указала, что для борьбы с вирусными инфекциями достаточно правильно питаться, высыпаться и не пренебрегать физической активностью. Также не нужны какие-то особые диеты — стоит лишь сбалансировать сложные углеводы, клетчатку и белок, последний необходим для строительства белковых молекул, включая антитела.
Кроме того, Ярцева напомнила, что в России уже началась вакцинация от гриппа. По ее словам, в этом сезоне укол будет «достаточно актуальным».
Ранее главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Москве Анна Хромкова рассказала, что иммунитет после прививки от гриппа формируется за 2–3 недели, поэтому ее лучше сделать в сентябре или октябре, чтобы организм успел сформировать защиту до сезонного подъема заболеваемости.
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