Распространенное хобби назвали полезным для снижения риска болезни Альцгеймера

Регулярное чтение для удовольствия может быть связано с более медленным снижением когнитивных способностей и меньшим риском деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета, обобщив данные предыдущих работ.Исследования показывают, что польза чтения проявляется уже в детстве. Анализ данных более 10 тысяч молодых людей показал, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, в дальнейшем лучше справлялись с задачами на память, внимание и исполнительные функции, успешнее учились и реже сталкивались с проблемами психического здоровья.Положительные эффекты обнаруживали и у взрослых. Чтение связывают со снижением стресса, улучшением концентрации и большей эмпатией. В одном исследовании всего пять минут чтения художественной литературы снижали уровень стресса до 20 процентов.Особенно заметной польза может быть в пожилом возрасте. По результатам исследования данных о почти 5,5 тысячи человек старше 55 лет, те, кто регулярно занимался стимулирующими мозг видами деятельности, включая чтение, реже сталкивались с когнитивными нарушениями в течение следующих пяти лет. Другая работа связала чтение книг, газет и журналов со снижением риска болезни Альцгеймера на 33 процента.Ученые предполагают, что чтение постоянно задействует память, язык, внимание и другие когнитивные функции. При этом авторы подчеркивают, что большая часть имеющихся исследований показывает связь, а не доказывает, что именно чтение непосредственно предотвращает деменцию.

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