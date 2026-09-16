Врач сравнила пользу куриных и перепелиных яиц

Врач Мария Мерседес Бургос сравнила пищевую ценность куриных и перепелиных яиц.«Если сравнивать эквивалентные порции, оба продукта имеют схожий пищевой профиль и содержат белки, жиры, витамины и минералы превосходного качества», — утверждает Бургос. Перечисленные полезные вещества содержатся в них примерно в равных количествах. Исключением являются лишь железо, калий, кальций, витамины B2 и B12, которых в перепелиных яйцах больше, отметила доктор.Таким образом, оба продукта могут стать частью сбалансированного рациона, подвела итог специалистка. При выборе между этими видами яиц важными факторами являются вкус, способ приготовления, доступность, стоимость и качество, а не пищевая ценность, заключила она.

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