Врач сравнила пользу куриных и перепелиных яиц
«Если сравнивать эквивалентные порции, оба продукта имеют схожий пищевой профиль и содержат белки, жиры, витамины и минералы превосходного качества», — утверждает Бургос. Перечисленные полезные вещества содержатся в них примерно в равных количествах. Исключением являются лишь железо, калий, кальций, витамины B2 и B12, которых в перепелиных яйцах больше, отметила доктор.
Таким образом, оба продукта могут стать частью сбалансированного рациона, подвела итог специалистка. При выборе между этими видами яиц важными факторами являются вкус, способ приготовления, доступность, стоимость и качество, а не пищевая ценность, заключила она.
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