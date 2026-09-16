Россиянам назвали максимальное количество суши на один прием пищи

Большие порции суши могут привести к перееданию, а регулярная замена ими другой еды — сделать рацион менее разнообразным, предупредил основатель сети доставки суши Kaifa Денис Селезнев. Он объяснил, сколько суши можно съесть за один раз.Роллы, по его словам, легко переесть: кусочки небольшие, а на столе обычно оказывается сразу несколько видов. В итоге человек может незаметно съесть целый сет, хотя по объему это уже полноценный прием пищи. Из-за этого может возникнуть чувство тяжести, жажду и задержку жидкости. Особенно легко перебрать с солью, если дополнительно использовать много соевого соуса.«Лучше всего ориентироваться на 6-10 кусочков за один раз. Конкретный размер порции лучше определить исходя из состава. Например, “Филадельфии” может быть достаточно 6-7 роллов, а легкие овощные роллы можно съесть исходя из верхней границы. При этом универсальной нормы нет — все зависит от состава и размера роллов и самого человека», — говорит Селезнев.Например, мужчины, уточнил он, могут себе позволить съесть больше роллов за один раз, так как им требуется больше калорий для поддержания организма в тонусе. Такие рекомендации стоит рассчитывать индивидуально.«В самих роллах нет проблем. Рыба и морепродукты — источник белка, жирных кислот, витаминов и минералов. В овощных начинках есть клетчатка, а рис дает углеводы, необходимые организму для получения энергии. Проблемы возникают если роллы заменяют остальные приемы пищи», — пояснил специалист.Особенно легко попасть в такой сценарий студентам и начинающим сотрудникам. Нерегулярный график, позднее возвращение домой и отсутствие времени на готовку делают доставку удобным вариантом еды. При этом роллы богаты углеводами, которые тяжело усваиваются вечером.«Мой личный лайфхак — заказывать половинки порций. Так можно попробовать больше позиций и при этом не перебрать калорий. Моя личная норма — порция из восьми штук, поэтому например на двоих мы берем четыре вида половинок. Но если очень хочется побаловать себя японской кухней, то можно обратить внимание, например, на поке или супы», — заключил Селезнев.

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