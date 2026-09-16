Популярный антибиотик связали с повышенным риском смерти

Широко применяемый антибиотик цефепим может быть связан с небольшим повышением риска смерти по сравнению с другими бета-лактамными антибиотиками. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали более 100 рандомизированных исследований с участием 22,6 тысячи пациентов. Результаты опубликованы в JAMA Network Open.Цефепим — антибиотик четвертого поколения, который используют при тяжелых бактериальных инфекциях, в том числе вызванных устойчивыми к другим препаратам микроорганизмами. Среди получавших его пациентов умерли 6,6 процента против 6,2 процента в группах других антибиотиков. Статистический анализ показал 94,4-процентную вероятность того, что риск смерти при использовании цефепима действительно выше.Связь обнаружили только у взрослых, но не у детей. Особенно высокая вероятность повышенного риска наблюдалась при лечении фебрильной нейтропении — опасного состояния с высокой температурой на фоне резкого снижения числа некоторых иммунных клеток.По расчетам исследователей, на каждые 227 пациентов, получавших цефепим вместо другого антибиотика, могла приходиться одна дополнительная смерть. Возможным объяснением ученые считают проблемы с подбором дозы: слишком низкая может оказаться недостаточной для борьбы с инфекцией, а слишком высокая — вызвать токсическое воздействие на нервную систему, особенно при нарушении работы почек.Авторы подчеркивают, что результаты не означают необходимости отказаться от цефепима. Препарат остается важным средством против тяжелых инфекций, однако потенциальный риск следует учитывать при выборе антибиотика и его дозировки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки