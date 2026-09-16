Сексолог рассказала о новом неожиданном фетише у женщин

Сексолог Джиджи Энгл рассказала о росте продаж секс-игрушек в виде щупалец. Причину этого нового сексуального увлечения женщин она раскрыла в беседе с изданием Metro.По словам Энгл, эротический интерес к щупальцам связан с фантазиями о морских существах и змеях. Сексолог отметила, что популярность этого фетиша объясняется желанием представить себя полностью во власти другого существа.При этом сексолог считает, что подобные фантазии необязательно нужно воспринимать буквально: для многих они становятся способом исследовать ролевые сценарии, связанные с доминированием и потерей контроля. Энгл отметила, что люди способны эротизировать самые неожиданные образы, поэтому необычные фантазии сами по себе не являются чем-то удивительным.

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