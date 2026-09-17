Врач предупредил об опасных последствиях щекотки

Чрезмерная щекотка может спровоцировать бессонницу, нервные тики, судороги и другие нарушения работы нервной системы. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил врач общей практики Денис Прокофьев, отметив, что к подобному воздействию особенно чувствительны дети.По словам специалиста, с медицинской точки зрения щекотка представляет собой раздражение нервных окончаний кожи, на которое мозг отвечает непроизвольной защитной реакцией, из-за чего у человека могут возникать смех, сокращения мышц и резкие движения рук. Слишком интенсивное или продолжительное воздействие способно привести к перегрузке нервной системы.При чрезмерных раздражениях нервных волокон возможно развитие патологических процессовДенис Прокофьевврач общей практикиКроме того, чрезмерная щекотка может нарушать работу вегетативной нервной системы, поэтому врач рекомендовал не злоупотреблять подобными играми, особенно если речь идет о детях — их нервная система находится только на этапе формирования, а потому может быть более восприимчивой к сильному раздражению и стрессу.

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