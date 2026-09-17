Врач предупредил об опасных последствиях щекотки
По словам специалиста, с медицинской точки зрения щекотка представляет собой раздражение нервных окончаний кожи, на которое мозг отвечает непроизвольной защитной реакцией, из-за чего у человека могут возникать смех, сокращения мышц и резкие движения рук. Слишком интенсивное или продолжительное воздействие способно привести к перегрузке нервной системы.
При чрезмерных раздражениях нервных волокон возможно развитие патологических процессов
Денис Прокофьевврач общей практики
Кроме того, чрезмерная щекотка может нарушать работу вегетативной нервной системы, поэтому врач рекомендовал не злоупотреблять подобными играми, особенно если речь идет о детях — их нервная система находится только на этапе формирования, а потому может быть более восприимчивой к сильному раздражению и стрессу.
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