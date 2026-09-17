Кардиолог предупредил о медленно разрушающих сердце ежедневных привычках

Кардиолог Брэндон Рафисон предупредил о ежедневных привычках, медленно разрушающих сердце.Первой такой привычкой кардиолог назвал переедание, приводящее к дисбалансу между потреблением калорий и их расходом. «Переедание при отсутствии физической активности приводит к метаболическому синдрому, который является серьезной причиной сердечных заболеваний, деменции и некоторых видов рака — основных причин смертности и болезней», — объяснил он.Также к числу вредных для сердца привычек Рафисон отнес малоподвижный образ жизни. Он подчеркнул: любая физическая активность полезнее для сердца, чем ее отсутствие. Также врач посоветовал стараться высыпаться, поскольку короткий и фрагментарный сон создает большую нагрузку на сердце и кровеносные сосуды.Наконец, по словам Рафисона, здоровью сердца вредит недостаточное потребление воды. Он отметил, что, когда уровень жидкости в организме падает, сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать кровообращение. Это связано с риском развития сердечной недостаточности и более быстрым старением, уточнил врач. Чтобы избежать обезвоживания, кардиолог порекомендовал выпивать стакан при пробуждении и по стакану перед каждым приемом пищи.

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