Терапевт Сушков объяснил, почему ночью у людей сводит ноги

Ночные судороги в икрах стали одной из самых распространенных жалоб среди пациентов у терапевта и невролога, сообщили в пресс-службе минздрава Подмосковья.Как рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков, чаще всего судороги происходят из-за положения икроножных мышц в укороченном состоянии."Когда стопа расслаблена и слегка опущена, повышается вероятность ее внезапного непроизвольного сокращения. Судороги могут возникать из-за мышечного переутомления после непривычной нагрузки, обезвоживания, особенно в жару или при активном потоотделении, неудобной позы во сне, длительного сидения днем или переохлаждения ног", - добавил врач.Те, кого судороги беспокоят раз в несколько недель или месяцев, могут не беспокоиться, а если сводит ногу чаще двух раз в неделю ночью и это повторяется на протяжении месяца, необходимо обратиться за помощью.Как объясняют медики, за обычными судорогами могут скрываться сосудистые патологии, эндокринные нарушения, побочное действие лекарств или нехватка электролитов."Пить магний, калий и кальций "на всякий случай" не имеет смысла. Необходимо предварительно сдать анализы крови. Самостоятельный прием высоких доз минералов без назначения врача не рекомендован", - подчеркнул Даниил Сушков.Врач рекомендует всем, у кого судорогой свело ногу, потянуть носок стопы на себя - сесть или лечь, выпрямить ногу и плавно тянуть пальцы на себя. Это растягивает сокращенную мышцу и снимает спазм. Также помассировать икру мягкими круговыми движениями, затем слегка пощипать мышцу до исчезновения боли.Еще убрать дискомфорт помогает грелка или теплое полотенце. Можно помочь себе руками, для улучшения кровотока и ускорения восстановления.Если боль не уходит и вместе с судорогами есть онемение в ногах, бледнеет и синеет кожа, сохраняются отеки и тяжесть, нужно срочно обратиться к терапевту для дальнейшего оказания квалифицированной помощи у невролога и эндокринолога.

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