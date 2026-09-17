Сон при свете ночью связан с изменениями в работе сердца

У более чем 11 000 взрослых было обнаружено, что воздействие света в ночное время связано с утолщением стенок сердца и ослаблением сердечного сокращения, при этом часть этой связи объясняется сокращением продолжительности сна. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.Засыпать с светящимся телефоном на прикроватной тумбочке – это вряд ли можно назвать здоровым решением. Однако более ранние исследования связывали ночное освещение с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и никто не изучал, как оно влияет на само сердце.В новом исследовании, охватившем более 11 000 взрослых, было установлено, что у людей, подвергавшихся большему воздействию света в ночное время, через три года наблюдалось небольшое утолщение стенок сердца и несколько более слабое сокращение.Различия незначительны и незаметны, но они соответствуют закономерностям, которые наблюдаются в работе сердца при длительной нагрузке. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому оно не может доказать, что свет стал причиной этих изменений. Кроме того, уровень освещенности каждого участника измерялся всего в течение одной недели.«Предыдущие наблюдательные исследования связывали воздействие ночного света с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, но о связанных с этим изменениях в структуре и функциях сердца известно немного», — сказал профессор Лу Ци из Тулейнского университета в Новом Орлеане. «Мы провели это исследование, чтобы выяснить, что происходит с сердцем с течением времени, когда люди подвергаются воздействию слишком большого количества света в ночное время».Участники были частью британского проекта UK Biobank, долгосрочного проекта в области здравоохранения. В период с 2013 по 2015 год они в течение недели носили на запястье датчик движения со встроенным измерителем освещенности.Вместо того чтобы использовать часы для определения ночи, исследователи использовали пять часов наименьшей активности каждого человека. Они подсчитали минуты, когда уровень освещенности на запястье превышал 3 люкс.Три люкса — это тусклый свет. Примерно при таком уровне освещенности начинает подавлять выработку мелатонина, гормона, который организм выделяет после наступления темноты. Более четверти участников ни разу не пересекли эту черту. Остальные были разделены на три группы, и группа, занявшая первое место, в среднем превышала ее примерно на 34 минуты за ночь.Примерно через три года всем сделали МРТ сердца. Сканирование измеряет размер каждой камеры сердца, толщину ее стенок и то, насколько сильно мышца смещается при каждом ударе. Исключение составили работники ночной смены и все, кто уже страдал сердечными заболеваниями.Затем исследователи сравнили людей, у которых ночью было больше всего света, с людьми, у которых его совсем не было, с учетом возраста, веса, курения, загрязнения воздуха и других факторов. В верхней группе стенка левого желудочка, камеры, которая перекачивает кровь по всему телу, была в среднем примерно на 1,5% толще.Кроме того, в ней было примерно на 2,4% больше мышечной ткани, и эта мышца сокращалась меньше при каждом ударе сердца во всех измеренных направлениях. Правый желудочек и левое предсердие также были слегка увеличены. Это небольшие показатели для людей без диагностированного заболевания сердца.Исследователи обратили внимание на то, что все изменения были направлены в одну сторону и усиливались с каждым повышением уровня освещенности.«Это первое исследование такого рода, и оно показывает, что воздействие более высокого уровня света в ночное время связано с ремоделированием сердца», — сказал Ци. «Именно здесь происходит изменение структуры и функций сердца, и обычно мы наблюдаем это в ответ на хронический стресс или травму сердца. Таким образом наш организм адаптируется к стрессу, но в конечном итоге это ослабляет сердце и может привести к сердечной недостаточности».Почему свет так влияет на ситуацию? Лучшее объяснение, предложенное командой, — сон. Люди из группы с самым высоким уровнем освещенности спали около 6,9 часов в сутки, по сравнению с 7,7 часами у людей, в которых уровень освещенности не превышал 3 люкс.Когда исследователи учли фактор сна, оказалось, что более короткие ночи объясняют от 24% до 49% связи между светом и большинством показателей работы сердца.По крайней мере половина вопроса остается необъясненной. В других исследованиях ночной свет связывали с повышенной активностью организма в ответ на стресс, более высоким ночным артериальным давлением и воспалением. Все три фактора со временем могут привести к утолщению сердечной мышцы.Яркий свет в течение дня, превышающий 1000 люкс, был связан лишь с одним небольшим изменением в работе правого желудочка. Он не был связан с последующими заболеваниями сердца.Авторы пишут, что этот контраст имеет значение. Он снижает вероятность того, что ночной свет является символом чего-то другого, характерного для городской жизни.Команда также наблюдала за более чем 73 000 человек, которые носили датчик, отслеживая состояние их здоровья в течение восьми-десяти лет. По сравнению с людьми, у которых ночью не было освещения выше 3 люкс, у тех, кто входил в верхнюю группу, риск развития сердечной недостаточности был на 29% выше.Риск инфаркта у них был на 24% выше, а риск инсульта — на 33% выше. Это те же самые заболевания, которые, согласно более ранним исследованиям, связывают с изменениями в сердце, наблюдаемыми на снимках.Томас Мюнцель, кардиолог из Университетского медицинского центра Майнца в Германии, и его коллеги опубликовали комментарий к статье. Они написали, что врачам следует начать спрашивать пациентов, насколько темно в их спальне, работают ли они по ночам и как часто пользуются экранами после захода солнца.«Советы просты и недороги: плотные шторы, прикроватное освещение теплых тонов и закрытие небольших светодиодов в режиме ожидания на бытовой электронике», — написал Мюнцель.Данные, полученные за одну неделю за несколько лет до сканирования, могут не отражать того, как обычно протекает ночной сон человека.Датчик регистрировал яркость, но не цвет, поэтому исследователи не могли определить, какая часть света исходила от экранов. Он также не мог отличить прикроватную лампу от уличного фонаря, проникающего через окно.Большинство участников были белыми, в среднем 61 год, и их здоровье было лучше, чем у населения в целом, поэтому результаты могут быть неприменимы ко всем. Работники ночной смены были исключены из исследования, поскольку метод определения ночной смены каждого человека для них не подходит.«Световое загрязнение стало новым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Ци.Он добавил, что в совокупности с результатами других исследований полученные данные свидетельствуют о том, что врачам и лицам, принимающим решения, следует рассмотреть вопрос о сокращении ночного освещения как одну из стратегий профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Следующий вопрос заключается в том, может ли затемнение спален действительно защитить сердце. Будущие исследования должны будут проверить это напрямую.

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