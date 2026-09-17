Дощекотались: как невинные игры ломают вашу нервную систему

Врач Прокофьев раскрыл россиянам суровую правду о щекотке. По словам медика, веселье легко заканчивается судорогами и панической атакой.

Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац", чрезмерная щекотка опасна для здоровья. Организм воспринимает ее как угрозу и испытывает сильный стресс. Невинные игры могут обернуться серьезными последствиями.

Главные факты и риски:

Перегрузка нервной системы. Мозг реагирует на раздражение кожи как на нападение. Запускается защитная реакция "бей или беги".
Тяжелые симптомы. Длительная щекотка вызывает бессонницу, нервные тики, мышечные судороги и панические атаки.
Особая угроза для детей. Детская нервная система только формируется. Она максимально уязвима к подобным перегрузкам.
Научное доказательство. МРТ-исследование Тюбингенского университета (2013 год) подтвердило слова врача. Щекотка напрямую активирует в мозге центры ожидания боли.

Специалисты призывают отказаться от злоупотребления щекоткой. Неспособность мозга быстро выйти из "режима опасности" ведет к прямым нарушениям в работе вегетативной нервной системы.

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