Дощекотались: как невинные игры ломают вашу нервную систему

Врач Прокофьев раскрыл россиянам суровую правду о щекотке. По словам медика, веселье легко заканчивается судорогами и панической атакой.Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац", чрезмерная щекотка опасна для здоровья. Организм воспринимает ее как угрозу и испытывает сильный стресс. Невинные игры могут обернуться серьезными последствиями.Главные факты и риски:Перегрузка нервной системы. Мозг реагирует на раздражение кожи как на нападение. Запускается защитная реакция "бей или беги".Тяжелые симптомы. Длительная щекотка вызывает бессонницу, нервные тики, мышечные судороги и панические атаки.Особая угроза для детей. Детская нервная система только формируется. Она максимально уязвима к подобным перегрузкам.Научное доказательство. МРТ-исследование Тюбингенского университета (2013 год) подтвердило слова врача. Щекотка напрямую активирует в мозге центры ожидания боли.Специалисты призывают отказаться от злоупотребления щекоткой. Неспособность мозга быстро выйти из "режима опасности" ведет к прямым нарушениям в работе вегетативной нервной системы.

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