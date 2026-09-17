Назван неочевидный способ профилактики рецидива рака

Глава британского фонда по изучению рака Мишель Митчелл рассказала, что некоторые типы физических нагрузок помогают в профилактике рецидива рака. Неочевидный способ снизить вероятность возвращения болезни она назвала Daily Mirror.Митчелл рассказала об исследовании, которое показало, что регулярная физическая нагрузка снижает риск рецидива рака на 17 процентов, а риск смерти от любых причин был на 18 процентов ниже, чем у тех, кто не занимался спортом.«Физические упражнения имеют множество преимуществ для здоровья, и это исследование показывает, что они могут помочь людям с раком жить дольше и здоровее», — заявила эксперт. Митчелл добавила, что наиболее заметный результат дали аэробные и силовые занятия. При этом она подчеркнула, что выбор упражнений должен быть индивидуальным. Подходящими вариантами она назвала ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде или танцы.

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