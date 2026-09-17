Врач Мокрышева объяснила, что такое эффект плато при похудении

Эффект плато - застой веса на похудении может длиться от месяца до года, важно проконсультироваться с врачом для коррекции стратегии лечения. Об этом ТАСС рассказала директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева."Плато может у кого-то длиться месяц, может у кого-то длиться полгода, у кого-то год. И вот здесь поможет устойчивое стремление к достижению цели с использованием правильных технологий. Ни в коем случае здесь не надо бросать. Это требует продолжения (стратегии для похудения - прим. ТАСС), может быть, немножечко на этом этапе что-то требуется подкорректировать вместе с доктором", - сказала она.Эндокринолог добавила, что плато при похудении является одним из этапов метаболической стабилизации. Вес всегда должен прийти к определенному показателю после этапа снижения, подчеркнула Мокрышева.

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