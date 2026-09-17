Диетологи рассказали о реальной пользе яблок для здоровья

Диетологи Лесли Бончи и Майя Лечовик раскрыли реальную пользу яблок для здоровья.По словам Бончи, кожура яблок содержит нерастворимую клетчатку, а их мякоть — растворимую (пектин). Первая помогает наладить перистальтику кишечника, а вторая способствует росту в нем полезных бактерий, объяснила она. «Людям с частой диареей содержащийся в яблоках пектин поможет замедлить опорожнение кишечника и снизить частоту позывов к дефекации», — отметила диетолог.Кроме того, продолжила Бончи, содержащиеся в яблоках антиоксиданты могут способствовать заживлению язв желудка, уменьшению количества резких скачков уровня сахара в крови и даже защите от колита и рака толстой кишки.Лечовик добавила, что ежедневное употребление яблок полезно для здоровья толстой кишки. Она привела данные исследования, показавшего, что всего одно яблоко в день повышает уровень бутирата в кале. «Бутират особенно важен для здоровья толстой кишки, поскольку он является основным источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку, и помогает поддерживать кишечный барьер», — заключила она.

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