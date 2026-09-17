Врачи предупредили о тревожном симптоме в туалете

Гастроэнтерологи Аниш Шет и Джордан Карлиц назвали тревожный симптом в туалете, при появлении которого следует обратиться к врачу.Карлиц подчеркнул, что не существует идеально правильной частоты или консистенции стула. По его словам, они зависят от индивидуальных особенностей организма, питания, уровня стресса и других факторов. Например, на работу кишечника могут влиять кофе, алкоголь, сладости и продукты с искусственными подсластителями. Кроме того, стул может стать более частым из-за большого количества нерастворимой клетчатки. Также повлиять способны новые лекарства, особенно антибиотики, которые нарушают баланс кишечных бактерий и вызывают диарею.Шет отмечает, что временные изменения в работе кишечника не опасны, насторожиться следует, если они не проходят более двух недель или режим регулярно меняется каждые несколько недель или месяцев. Особенно важно не откладывать визит к врачу при появлении крови или слизи в стуле, боли в животе, температуры, тошноты или других необычных симптомов. Гастроэнтеролог предупредила, что такие изменения стула могут быть связаны с синдромом раздраженного кишечника, воспалительными заболеваниями кишечника, целиакией и другими нарушениями пищеварения.

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