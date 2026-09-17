Ускоренное расслабление: как напиток из магния и вишневого сока помогает уснуть

В социальных сетях новый тренд: пользователи готовят напиток Sleepy Girl Mocktail, который, как утверждается, поможет расслабиться после тяжелого дня и быстрее уснуть. Газированную воду смешивают с магнием, который, как известно, участвует в работе нервной системы и процессах расслабления, а также с вишневым соком. Для чего нужен последний ингредиент и может ли такой напиток действительно ускорить процессы расслабления и засыпания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.По его словам, исследования показывают, что вишня содержит мелатонин — гормон, который регулирует суточные биоритмы и цикл сна. Организм может вырабатывать его самостоятельно, что помогает человеку засыпать и получать полноценный глубокий отдых.— Но я сомневаюсь, что вишневый сок в таком напитке оказывает какой-либо эффект, хотя быстрые сахара влияют на улучшение усвоения триптофана, а он, в свою очередь, может благоприятно сказаться на выработке серотонина и мелатонина, — рассказал эксперт.Если рассуждать логически, ингредиенты набравшего популярность в социальных сетях напитка действительно должны оказывать благотворное влияние на процессы расслабления и засыпания. Однако основным действующим веществом в Sleepy Girl Mocktail, безусловно, будет магний.— В концентрате вишневого сока может содержаться небольшое количество мелатонина, но оно едва ли способно оказать выраженный эффект. На практике такой напиток должен быть фармакологически выверенным продуктом, — обратил внимание диетолог.Помочь в расслаблении организма и ускорении засыпания могут и другие напитки. Например, это могут быть чаи, богатые аминокислотой тианином: зеленый чай, а также габа чай, который проходит ферментацию в условиях без кислорода.— Еще это может быть ромашковый чай. Помимо того, что ромашка сама по себе обладает успокаивающим действием, в ней содержатся и противовоспалительные вещества. Снижение воспаления, в том числе в центральной нервной системе, автоматически может улучшить качество и продолжительность сна, — добавил собеседник «ВМ».Точно не стоит использовать для расслабления алкоголь. Хотя он и поспособствует самому засыпанию, сон будет поверхностным. Состояние здоровья резко ухудшится, а сон не даст эффект полноценного восстановления, заключил Поляков.

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