Врачи раскрыли правду о ферритиновом лице

По внешности невозможно достоверно определить дефицит железа, заявил гематолог Имо Акпан. Правду о популярном в социальных сетях мифе о ферритиновом лице он раскрыл в беседе с The Washington Post.Акпан отметил, что при нехватке железа кожа действительно может стать бледной и сухой, волосы и ногти — ломкими, а в уголках рта могут образовываться трещины. Однако подобные изменения чаще будут заметны уже при развитии анемии. При сниженном железе без анемии намного чаще встречаются такие симптомы, как усталость, одышка при нагрузке и головокружение, а не изменение внешности. «Термин "ферритиновое лицо" не используется в медицине», — подчеркнул Акпан.Врач добавил, что определить дефицит железа можно только с помощью анализа крови, в том числе на ферритин, который показывает запасы железа в организме. При этом специалист призвал не пытаться самостоятельно поднимать ферритин по советам из соцсетей. Он объяснил, что подобные симптомы могут возникать при заболеваниях щитовидной железы и других состояниях, избыточное железо в этих случаях может быть опасно.

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