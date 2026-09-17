Врач рассказал о губящих спину и шею привычках

Боль и напряжение в спине и шее могут быть следствием не только травм или заболеваний, но и ежедневно повторяющихся привычек, рассказал врач невролог-остеопат Антон Маркитан.По словам эксперта, одна из самых распространенных привычек — постоянно смотреть в телефон с опущенной головой. Он объяснил, что при наклоне головы нагрузка на шейный отдел увеличивается, что может приводить к перенапряжению мышц и боли. При этом Маркитан отметил, что не меньше проблем создает длительная статическая нагрузка, потому что мышцы привыкают работать в одном положении, а со временем может появиться избыточный и неравномерный тонус.«Отдельная проблема — работа с ноутбуком на диване, кровати или коленях. В таких условиях человек чаще сутулится и наклоняет голову», — Антон Маркитан, врач.Также специалист рассказал, что привычка носить тяжелую сумку на одном плече приводит к неравномерному распределению нагрузки. Врач разъяснил, что если в ней постоянно находятся ноутбук и другие вещи, мышцы с одной стороны работают в более напряженном режиме. Он также добавил, что на положение таза и спины влияет и привычка сидеть, закинув ногу на ногу. Специалист рекомендует периодически менять положение ног, а главное — не проводить так весь рабочий день.«Для ежедневного ношения предпочтительнее рюкзак, который распределяет вес равномерно. Также стоит периодически менять плечо и не носить с собой лишнее», — посоветовал Маркитан.На возможные проблемы, по словам доктора, могут указывать изменения осанки: одно плечо выше другого, наклон головы, изменение симметрии талии. Еще один сигнал — когда во время разминки или растяжки одна сторона тела ощущается более зажатой, чем другая.«Главное — следить за эргономикой рабочего места и не оставаться часами в одной позе. Если работа сидячая, нужно делать перерывы, вставать пройтись, выполнять простую разминку. Регулярная физкультура и растяжка помогают поддерживать подвижность и снижать мышечное напряжение», — подытожил Маркитан.

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