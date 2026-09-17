Профессор объяснила, как распознать дефицит магния

Дефицит магния — один из самых популярных диагнозов в соцсетях и один из самых неудобных в клинической практике. Об этом «Чемпионату» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.Магний участвует в сотнях ферментативных реакций, работе сердца и нейромышечной передаче. Однако его содержание в крови строго регулируется почками и обменом с костной тканью, поэтому выраженное истощение внутриклеточных запасов может не отражаться в стандартном анализе.«Низкий уровень магния в сыворотке — убедительный признак дефицита; нормальный — не всегда абсолютное оправдание для минерала», — говорит эксперт.Ранние симптомы неспецифичны: снижение аппетита, тошнота, утомляемость и мышечная слабость. Они не позволяют поставить диагноз, так как встречаются при дефиците сна, анемии, инфекции, депрессии и нарушениях щитовидной железы.Более тревожные признаки — нервно-мышечная гипервозбудимость:тремор;мышечные подёргивания;болезненные спазмы;парестезии (покалывание, онемение);гиперрефлексия.При тяжёлом дефиците возможны судороги, спутанность сознания, учащённое сердцебиение и кома. Риск выше при хронической диарее, целиакии, злоупотреблении алкоголем, диабете, а также при приёме диуретиков и ингибиторов протонной помпы, отмечает Светлана Каневская.При подозрении на дефицит врач советует действовать последовательно: оценить симптомы, рацион и препараты, определить магний вместе с креатинином, калием и кальцием, выполнить ЭКГ при выраженных симптомах, установить механизм потерь и подбирать коррекцию с учётом причины и функции почек.«Магний не обязан объяснять каждую судорогу, тревогу или усталость. Но при сочетании нейромышечной возбудимости, гипокалиемии, ЖКТ-потерь и приёма диуретиков он заслуживает не ритуального назначения, а полноценной клинической оценки», — заключила профессор.

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