"Отстреляться" и замечать плюсы: психиатр дал советы по отказу от курения

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru рассказал, как легче перенести отказ от сигарет. По его словам, ключевую роль играет фиксация положительных изменений, а также возможна заместительная терапия.Шуров отметил, что люди по-разному бросают курить: кто-то резко, предпочитая пережить абстинентный синдром, кто-то использует пластыри и жвачки с постепенным снижением дозы никотина. Главное — понимать мотивацию, будь то планирование беременности или новая работа с запретом на курение.Есть люди, которые резко отказываются от курения и предпочитают отмучиться в этот абстинентный период. Важно понимать, зачем это делать — планирование ребенка или новая хорошая работа, где нельзя курить. При резком отказе можно "отстреляться" и фиксироваться только на плюсах — улучшении обоняния, смене вкусов, восстановлении дыхания и отсутствии утреннего кашля. То есть с каждым днем замечать позитивные изменения и нормально проходить этот этап. Также есть заместительная терапия, когда используют пластыри или жвачки и постепенно снижают дозу никотина

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