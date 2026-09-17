Нарколог рассказал об изменении в работе мозга при длительном употреблении алкоголя

При длительном и интенсивном употреблении алкоголя постепенно меняется работа головного мозга, рассказал врач-психиатр, к.м.н., руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев. Комментарий он дал «Ленте.ру».Врач рассказал, что алкоголь оказывает прямое нейротоксическое действие, нарушает работу нейромедиаторных систем, влияет на связи между нервными клетками и может приводить к повреждению как серого, так и белого вещества мозга. По его словам, на МРТ у людей с алкогольной зависимостью описывают уменьшение объема отдельных структур и изменения белого вещества, особенно в лобных отделах и некоторых структурах, связанных с памятью, мотивацией и контролем поведения.«Функционально это может проявляться постепенно: человеку становится сложнее концентрироваться, запоминать новую информацию, планировать свои действия, оценивать последствия решений и контролировать импульсы. Одновременно перестраиваются системы вознаграждения и стресса — алкоголь начинает приобретать для мозга все большую значимость, а способность получать удовольствие и справляться с напряжением без него может снижаться», — объяснил Исаев.Также он отметил, что при длительном злоупотреблении часто возникают нарушения питания и дефицит тиамина (витамина B1). Нарколог объяснил, что в тяжелых случаях это может привести к энцефалопатии Вернике и синдрому Корсакова с выраженными нарушениями памяти. Кроме того, добавил Исаев, на состояние мозга могут дополнительно влиять алкогольное поражение печени, метаболические нарушения и воспалительные процессы.

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