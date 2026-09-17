Воздух, климат и гады: Ученые раскрыли основные секреты японского долголетия

Валерий Новоселов в эфире НСН призвал изучать обычного россиянина, чтобы понять, почему не удается достичь рекордного долголетия.Среди общих признаков, которые привели японцев к рекорду по долголетию, можно выделить только здоровый образ жизни и питание, при этом влияют и климатические условия, заявил НСН врач?гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.В Японии число людей старше 100 лет превысило 107 тысяч, это почти на 8 тысяч больше, чем в 2025 году, и впервые превысило 100 тысяч, это новый рекорд, пишет Japan Times со ссылкой на местное Министерство здравоохранения. Почти все сверхдолгожители (94 298) — женщины. Новоселов перечислил основные факторы, которые на это повлияли.«Такое же количество людей старше ста лет есть и в США, но там население больше. В Японии много долгожителей именно в относительной величине. Я темой долголетия занимаюсь уже 40 лет. Когда разговариваешь с долгожителями, анализируешь данные, высказывания, специфичных признаков не наблюдается, это самые обычные люди. Как правило, у них противоположные объяснения этому. Одна говорит, что не была в браке и жила в свое удовольствие, другая, что была замужем и воспитывала много детей. Но есть общие признаки, которые можно выделить чаще всего. Как правило, это люди, не имевшие ожирения никогда, не употребляющие какие-то вещества, не переедающие. Это характерно для японцев, как и особенный тип питания – очень много морских продуктов, морских гадов они едят всегда в большом количестве. Они живут в морской зоне, там минеральный состав вулканической территории, другой состав воды, влажность воздуха, отсутствие больших климатических перепадов. У них не бывает, как у нас в Якутии, например, минус 50», — рассказал он.При этом он объяснил, что в России этот вопрос нужно изучать с другой стороны.«Все зоны долголетия находятся в Северном полушарии, но не севернее определенного градуса. В России мужчины доживают до 80–85, даже если они всю жизнь занимались спортом, жили в хороших условиях. Женщины живут подольше — до 90 и ста лет, это было и в прошлые века. Люди всегда доживали до этого возраста, просто количество их было небольшое. Что касается кавказского долголетия, этот феномен оценен по достоинству. Но у ученых были сомнения, так как исторически возраст мог быть завышен по документам. Ложные данные немного отодвигают нас от правильного пути. Надо изучать, почему большинство людей умирает в 70–80 лет, а не изучать одного человека, который прожил дольше ста лет. Это более важно, чем рекорды японцев, у них своя песня, у нас — своя», — заключил собеседник НСН.

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