Мужчин предупредили о последствиях несвоевременного обращения к врачу с переломом пениса
По словам Уланкиной, чаще всего перелом пениса происходит во время энергичного полового акта, реже — при мастурбации или неудачном перевороте во сне. К характерным признакам травмы она отнесла хлопок или треск, за которым следует мгновенная боль, резкое исчезновение эрекции и образование обширной гематомы. Пенис отекает, приобретает сине-багровый оттенок и нередко искривляется в сторону, противоположную разрыву, добавила она.
Врач отметила, что внешне это выглядит довольно пугающе, тем не менее многие мужчины предпочитают переждать, а не обращаться к врачу. «Это большая ошибка. Без своевременного хирургического вмешательства разрыв оболочки заживает с образованием рубцовой ткани, что в дальнейшем почти гарантированно приводит к искривлению полового члена, болезненным эрекциям и стойкой эректильной дисфункции», — предупредила Уланкина.
Она подчеркнула: перелом полового члена — это экстренное состояние. Операцию желательно сделать не позднее чем через 24 часа после травмы. При своевременном вмешательстве прогноз благоприятный: функция органа полностью восстанавливается.
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