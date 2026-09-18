Мурашко рассказал о нововведениях в порядок проведения диспансеризации

Минздрав ставит задачу, чтобы все анализы и консультации врачей, входящие в программу диспансеризации, пациент мог пройти за два дня, потратив 120 минут времени. Еще одна ключевая задача - при выявлении хронических заболеваний пациент должен быть взят под диспансерное наблюдение и ему безотлагательно должно быть назначено лечение. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своей ежегодной лекции "Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)". Его традиционное выступление перед студентами - медиками, которое будущие врачи смотрели он-лайн из разных регионов страны, было приурочено ко Всемирному дню безопасности пациентов.Диспансеризация остается важнейшей частью профилактической работы, подчеркнул министр. В первый этап программы вошли новые диагностические исследования, направленные на раннее выявление сердечно-сосудистых рисков и заболеваний. Теперь пациентам от 18 до 40 лет должны хотя бы однократно проверить уровня липопротеина (а) - этот показатель может указывать на наследственную гиперхолестеринемию - одну из причин ранних инфарктов и инсультов. С той же целью - раннее выявление сердечно-сосудистых рисков - проводится исследование полного липидного профиля - не только уровень общего холестерина, но также липопротеинов низкой и высокой плотности (ЛПНП и ЛПВП), а также коронарного кальция - для оценки вероятности ИБС. Оценку коронарного кальция будут включать в диспансерную карту пациента по итогам проведенной ранее КТ органов грудной клетки.Второй этап диспансеризации для пациентов из группы риска дополнили ультразвуковым исследованием брюшной аорты для раннего выявления аневризмы (смертельно опасного расширения сосуда). В группе риска - курильщики со стажем (20 лет), а также пациенты, родственники которых имели серьезные заболевания системы кровообращения.Еще одно исследование - гликированный гемоглобин - поможет раньше и точнее выявлять предиабет и сахарный диабет второго типа.Михаил Мурашко отметил, что внедрение специальных продуктов на базе ИИ позволяет гораздо быстрее и точнее анализировать результаты исследований (например, снимки КТ) и помогает врачу в постановке точного диагноза."К сожалению, ошибки в постановке первичного диагноза - это наиболее распространенный вид дефекта при оказании медицинской помощи. Искусственный интеллект просто не даст врачу что-то пропустить или забыть. По сути, врач получает высокопрофессионального и быстрого помощника, который качественно улучшает диагностику", - заключил министр.

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