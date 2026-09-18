Врач раскрыла причины встревожиться из-за щелкающих коленей

Специалист по боли в суставах, терапевт Фатема Контрактор назвала причины встревожиться из-за щелкающих коленей.Врач отметила, что, как правило, щелчки в коленях безвредны и вызваны пузырьками безвредного газа внутри сустава. Насторожиться и обратиться к специалисту Контрактор посоветовала, если они сопровождаются болью или болезненностью сустава, припухлостью, защемлением сустава, слабостью в ногах, уменьшением объема сустава и скованностью движений после травмы.Если колено щелкает при боли или припухлости, это может означать проблемы с суставами или хрящами, предупредила терапевт. «Многие люди думают, что один только звук может указывать на болезнь, особенно если он громкий, но симптомы и то, как функционирует ваше колено, говорят нам гораздо больше», — заявила Контрактор. Среди тревожных причин щелчков она выделила разрыв мениска, остеоартрит коленного сустава и смещение коленной чашечки.

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