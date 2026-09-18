Врач назвал опасные причины постоянного вздутия живота

Если вздутие не проходит, а живот продолжает увеличиваться и становится напряженным, причина может быть гораздо серьезнее переедания, предупредил гастроэнтеролог Андрей Симаков.«Самая опасная причина выраженного и, главное, нарастающего вздутия — кишечная непроходимость. Она может сопровождаться сильной болью и заметным увеличением живота. При этом не отходят ни газы, ни стул», — рассказал врач. Он объяснил, что кишечную непроходимость могут вызвать опухоль или другое механическое препятствие. Такое осложнение встречается и при болезни Крона, если в кишечнике образовались стриктуры — участки сужения, уточнил гастроэнтеролог.Похожая картина бывает при так называемом токсическом мегаколоне, добавил Симаков. Это осложнение может возникнуть при воспалительных заболеваниях кишечника, хотя, как отметил врач, оно случается редко.Доктор добавил, что за опасным вздутием, как правило, стоит не переедание, а серьезное заболевание, которое уже было у человека. По словам Симакова, последствия обычного переедания выглядят иначе: живот может раздуться после большой порции или нескольких газообразующих продуктов, съеденных за один раз. Усилить неприятные ощущения способны стресс и недавно перенесенная вирусная инфекция, добавил Симаков.

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