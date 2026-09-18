Даже просто запах кофе может изменить настроение и активность мозга

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, ценимый не только за вкус, но и за характерный аромат. Аромат кофе состоит из многочисленных летучих соединений, образующихся главным образом во время обжарки и заваривания, и, как сообщается, обонятельное воздействие кофе влияет на психологическое состояние и физиологическую активность.Предыдущие исследования показали, что аромат кофе может влиять на настроение, когнитивные способности, реакции на стресс и активность мозга. Эти данные указывают на то, что восприятие аромата кофе может затрагивать множество аспектов психофизиологической функции человека.Однако эти реакции обычно рассматривались по отдельности, оставляя без ответа вопрос: когда кофе меняет самочувствие человека, реагируют ли мозг и тело согласованно?Исследователи из фармацевтического университета Сёва в Японии изучили этот момент. В их исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, приняли участие 20 студентов университета в возрасте от 20 до 29 лет.Они отслеживали настроение, мозговые волны, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, пока добровольцы сидели рядом со свежесваренным кофе, не выпивая его.В течение 5 минут участники сообщили о снижении негативных ощущений и продемонстрировали изменение показателя ЭЭГ, связанного с расслаблением. Однако состояние их сердца, по-видимому, не изменилось.Исследователи заварили 20 граммов молотого кофе в 400 миллилитрах воды, нагретой до 85 °C. Они поставили напиток в стеклянный сосуд примерно в 50 сантиметрах от каждого участника. Волонтеры сидели и дышали как обычно, пока аромат распространялся по комнате.До и после этой ароматической паузы участники заполнили анкету, оценивающую напряжение и тревогу, депрессию и уныние, гнев и враждебность, бодрость, усталость и растерянность.Активность мозга и частота сердечных сокращений регистрировались с помощью портативной повязки на голову, а вариабельность сердечного ритма измерялась с помощью отдельного носимого устройства.После 5 минут воздействия кофейного аромата показатели нарушения настроения участников снизились.Они сообщали о снижении усталости, напряжения и тревожности, спутанности сознания, депрессии и уныния. После корректировки с учетом множественных статистических сравнений, снижение усталости, напряжения и тревожности, спутанности сознания, а также депрессии и уныния оставалось значимым.Однако бодрость существенно не возросла. Аромат, по-видимому, ассоциировался не столько с внезапным приливом энергии, сколько с подавлением негативных эмоций.Исследователи обнаружили увеличение «индекса релаксации», рассчитанного на основе ЭЭГ и учитывающего относительный вклад альфа-, бета- и тета-ритмов мозговой активности.Может показаться, что мозг участников расслабился при первом же вдохе кофе. Но к такому результату следует подходить с большой осторожностью.Хотя стандартизированный размер эффекта был большим, абсолютное увеличение оказалось скромным. Ученые также не знают, представляет ли изменение такой величины физиологически значимое расслабление.Таким образом, полученные данные свидетельствуют об изменении рассчитанного показателя ЭЭГ, а не доказывают, что аромат кофе расслабляет мозг.Между тем, сердце, похоже, не отреагировало на перерыв на кофе. Ни частота сердечных сокращений, ни вариабельность сердечного ритма существенно не изменились.Участники, сообщившие о наибольшем улучшении настроения, не обязательно демонстрировали наибольшие изменения на ЭЭГ. На индивидуальном уровне изменения настроения, активности мозга, частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма не были значимо коррелированы.Это помогает ответить на первоначальный вопрос исследователей. Настроение и активность ЭЭГ могут меняться в группе людей, не отражая при этом какой-либо скоординированный ответ.Нетрудно представить, почему кофе может влиять на наше самочувствие.Наше обоняние тесно связано с системами мозга, отвечающими за эмоции и память. Знакомый запах может вызвать в памяти человека, место или чувство еще до того, как мы осознанно это распознаем.Кофе вызывает множество ассоциаций. Его аромат может сигнализировать о начале дня, тепле, перерыве в работе, разговоре с другом или обещании получить заряд кофеина.В отдельном исследовании 2018 года было обнаружено, что люди лучше справлялись с аналитическими задачами, когда их раздражал запах, похожий на запах кофе. Запах повышал их ожидания относительно хороших результатов, что позволяет предположить наличие усвоенных ассоциаций или эффекта плацебо.Это приводит нас к самому большому огранижению исследования: отсутствовала контрольная группа.Исследователи не сравнивали аромат кофе с запахом в помещении без запаха, с каким-либо другим запахом или с плацебо. Следовательно, они не могут определить, вызвал ли кофе эти изменения.Пять минут спокойного отдыха могли улучшить настроение участников. Возможно, они также почувствовали себя комфортно в лаборатории или ожидали, что кофе улучшит их самочувствие.Исследователи не проводили систематической оценки того, как часто добровольцы пили кофе, нравился ли им этот кофе, насколько хорошо они знакомы с его ароматом или насколько хорошо они различают запахи.Выборка была небольшой и ограничивалась молодыми студентами университета. Концентрация ароматов и условия окружающей среды систематически не контролировались, а записи производились с помощью бытового ЭЭГ-устройства.В более масштабном рандомизированном исследовании можно было бы сравнить употребление кофе как в условиях отсутствия запаха, так и при наличии другого знакомого аромата, одновременно измеряя кофейные привычки, предпочтения и ожидания участников.До тех пор нет причин заменять утреннюю чашку кофе пятиминутным обнадеживающим вдыханием аромата.Но в следующий раз, когда кофе улучшит ваше настроение еще до первого глотка, возможно, стоит задуматься, не присоединился ли ваш мозг уже к «кофе-брейку».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки