Врач предупредила о разрушительном влиянии спиртного на зубы и десны

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, как систематическое употребление алкоголя сказывается на здоровье ротовой полости.Врач предупредила, что алкоголь подавляет выработку слюны, которая смывает зубной налет, нейтрализует кислоту и благотворно влияет на эмаль, из-за чего зубы остаются без защиты.«Самое опасное время — не сам вечер распития спиртного, а ночь после, когда во рту пересохло, зубы не почищены, поэтому на них остался сахар от вина или коктейля. Если это происходит регулярно, кариеса и других болезней зубов не избежать», — объяснила Калюжная.Вреден алкоголь и для здоровья десен, добавила нарколог. По ее словам, при регулярном употреблении хуже усваиваются витамины B и C и слабеет местный иммунитет. Из-за этого десны воспаляются, кровоточат, а пародонтит развивается быстрее. Кроме того, алкоголь признан фактором риска развития рака полости рта, отметила Калюжная.Специалистка добавила, что рвота, которая нередко происходит при похмелье, оставляет эрозии на внутренней стороне передних зубов — этот характерный след знаком любому стоматологу.

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