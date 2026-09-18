Врач предупредила о разрушительном влиянии спиртного на зубы и десны
Врач предупредила, что алкоголь подавляет выработку слюны, которая смывает зубной налет, нейтрализует кислоту и благотворно влияет на эмаль, из-за чего зубы остаются без защиты.
«Самое опасное время — не сам вечер распития спиртного, а ночь после, когда во рту пересохло, зубы не почищены, поэтому на них остался сахар от вина или коктейля. Если это происходит регулярно, кариеса и других болезней зубов не избежать», — объяснила Калюжная.
Вреден алкоголь и для здоровья десен, добавила нарколог. По ее словам, при регулярном употреблении хуже усваиваются витамины B и C и слабеет местный иммунитет. Из-за этого десны воспаляются, кровоточат, а пародонтит развивается быстрее. Кроме того, алкоголь признан фактором риска развития рака полости рта, отметила Калюжная.
Специалистка добавила, что рвота, которая нередко происходит при похмелье, оставляет эрозии на внутренней стороне передних зубов — этот характерный след знаком любому стоматологу.
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