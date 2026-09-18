Два показателя телосложения связаны с почти двукратным увеличением риска смерти
Сегодня индекс массы тела (ИМТ) является основным методом оценки здорового веса, используемым многими врачами, однако недавние исследования поставили под сомнение надежность этого единственного фактора в прогнозировании относительного риска смерти.
Теперь исследователи в Китае выявили еще одну уникальную комбинацию показателей, измеряющую как размер тела, так и силу, которая оказалась связана с почти двукратным увеличением риска смерти.
В ходе своего исследования они отслеживали состояние здоровья 5674 взрослых жителей Соединенных Штатов на протяжении почти 7 лет. За это время произошло 373 смерти.
Участники, имевшие как избыток жира в области живота, так и относительно слабую силу хвата, подвергались особому риску смерти во время исследования. У них риск смертности был на 97 процентов выше по сравнению с теми, у кого не было избыточного веса в области живота или низкой относительной силы хвата.
В данном исследовании количество жира в брюшной полости не измерялось напрямую. Оно определялось по диаметру живота участника. Сам по себе этот показатель не был значимо связан со смертностью. Но относительная сила хвата была низкой.
В предыдущих исследованиях изучалась связь между абсолютной силой хвата и риском смертности, но в данном исследовании сила хвата участников рассматривалась относительно их размеров тела.
У тех, кто обладал самой слабой силой хвата относительно размера тела, наблюдался значительно повышенный риск смертности, составляющий почти 60 процентов. В совокупности избыток абдоминального жира и низкая относительная сила хвата были связаны с почти двукратным увеличением риска смертности от всех причин.
Это не зависело от возраста, социально-экономического статуса, образа жизни и сопутствующих заболеваний.
Таким образом, группа исследователей утверждает , что диаметр живота «может лучше отражать висцеральное ожирение», тогда как относительная сила хвата «может лучше выявлять слабость у людей с большей массой тела».
Оба эти простых измерения можно безопасно и легко проводить в клинических условиях, хотя для расчета относительной силы хвата также необходим индекс массы тела (ИМТ).
Хотя сравнивать эти результаты с предыдущими исследованиями сложно, по мнению авторов, связь со смертностью «несколько сильнее, чем объединенная оценка, полученная в исследованиях с использованием ИМТ, окружности талии или абсолютной силы хвата».
Однако, прежде чем какой-либо из этих тестов станет обязательным в кабинете врача, необходимы дополнительные доказательства.
Как бы нам этого ни хотелось, ни один отдельный показатель не может однозначно предсказать будущее здоровье человека. Однако некоторые измерения параметров тела могут помочь врачам и пациентам узнать о некоторых факторах риска.
Наилучшее представление об общем состоянии здоровья может получиться путем объединения множества измерений. Когда избыток жировой ткани в организме сочетается с низкой силой хвата, это называется динапеническим ожирением.
Предыдущий метаанализ выявил 73-процентное повышение риска смертности при динапеническом ожирении, определяемом по окружности талии; в других исследованиях использовался индекс массы тела (ИМТ) наряду с преимущественно абсолютными показателями силы хвата.
Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели жировой массы тела могут быть более информативными для прогнозирования проблем со здоровьем, чем один только индекс массы тела (ИМТ).
«Индекс массы тела (ИМТ) по-прежнему может быть полезен, но его следует интерпретировать в совокупности с окружностью талии, изменениями веса, силой, физической активностью и общим состоянием здоровья», — сказал кинезиолог из Университета Род-Айленда Брайан Блиссмер.
В недавнем исследовании Блиссмер и его коллеги обнаружили, что избыточный вес по индексу массы тела (ИМТ) фактически связан с более низкой смертностью у обоих полов.
«Для пожилых людей, — пояснил Блиссмер, — поддержание мышечной массы, подвижности и правильного питания заслуживает внимания наряду с поддержанием веса, и необъяснимая потеря веса не должна автоматически рассматриваться как положительный фактор».
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