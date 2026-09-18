Два показателя телосложения связаны с почти двукратным увеличением риска смерти

Ученые выявили два простых параметра тела, которые в совокупности почти вдвое увеличивают риск смерти. Ни один из них не является индексом массы тела. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале The Archives of Gerontology and Geriatrics.Сегодня индекс массы тела (ИМТ) является основным методом оценки здорового веса, используемым многими врачами, однако недавние исследования поставили под сомнение надежность этого единственного фактора в прогнозировании относительного риска смерти.Теперь исследователи в Китае выявили еще одну уникальную комбинацию показателей, измеряющую как размер тела, так и силу, которая оказалась связана с почти двукратным увеличением риска смерти.В ходе своего исследования они отслеживали состояние здоровья 5674 взрослых жителей Соединенных Штатов на протяжении почти 7 лет. За это время произошло 373 смерти.Участники, имевшие как избыток жира в области живота, так и относительно слабую силу хвата, подвергались особому риску смерти во время исследования. У них риск смертности был на 97 процентов выше по сравнению с теми, у кого не было избыточного веса в области живота или низкой относительной силы хвата.В данном исследовании количество жира в брюшной полости не измерялось напрямую. Оно определялось по диаметру живота участника. Сам по себе этот показатель не был значимо связан со смертностью. Но относительная сила хвата была низкой.В предыдущих исследованиях изучалась связь между абсолютной силой хвата и риском смертности, но в данном исследовании сила хвата участников рассматривалась относительно их размеров тела.У тех, кто обладал самой слабой силой хвата относительно размера тела, наблюдался значительно повышенный риск смертности, составляющий почти 60 процентов. В совокупности избыток абдоминального жира и низкая относительная сила хвата были связаны с почти двукратным увеличением риска смертности от всех причин.Это не зависело от возраста, социально-экономического статуса, образа жизни и сопутствующих заболеваний.Таким образом, группа исследователей утверждает , что диаметр живота «может лучше отражать висцеральное ожирение», тогда как относительная сила хвата «может лучше выявлять слабость у людей с большей массой тела».Оба эти простых измерения можно безопасно и легко проводить в клинических условиях, хотя для расчета относительной силы хвата также необходим индекс массы тела (ИМТ).Хотя сравнивать эти результаты с предыдущими исследованиями сложно, по мнению авторов, связь со смертностью «несколько сильнее, чем объединенная оценка, полученная в исследованиях с использованием ИМТ, окружности талии или абсолютной силы хвата».Однако, прежде чем какой-либо из этих тестов станет обязательным в кабинете врача, необходимы дополнительные доказательства.Как бы нам этого ни хотелось, ни один отдельный показатель не может однозначно предсказать будущее здоровье человека. Однако некоторые измерения параметров тела могут помочь врачам и пациентам узнать о некоторых факторах риска.Наилучшее представление об общем состоянии здоровья может получиться путем объединения множества измерений. Когда избыток жировой ткани в организме сочетается с низкой силой хвата, это называется динапеническим ожирением.Предыдущий метаанализ выявил 73-процентное повышение риска смертности при динапеническом ожирении, определяемом по окружности талии; в других исследованиях использовался индекс массы тела (ИМТ) наряду с преимущественно абсолютными показателями силы хвата.Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели жировой массы тела могут быть более информативными для прогнозирования проблем со здоровьем, чем один только индекс массы тела (ИМТ).«Индекс массы тела (ИМТ) по-прежнему может быть полезен, но его следует интерпретировать в совокупности с окружностью талии, изменениями веса, силой, физической активностью и общим состоянием здоровья», — сказал кинезиолог из Университета Род-Айленда Брайан Блиссмер.В недавнем исследовании Блиссмер и его коллеги обнаружили, что избыточный вес по индексу массы тела (ИМТ) фактически связан с более низкой смертностью у обоих полов.«Для пожилых людей, — пояснил Блиссмер, — поддержание мышечной массы, подвижности и правильного питания заслуживает внимания наряду с поддержанием веса, и необъяснимая потеря веса не должна автоматически рассматриваться как положительный фактор».

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