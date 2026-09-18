Специалист по долголетию призвал обзавестись несколькими привычками в 50 лет

Терапевт, специалист по долголетию доктор Брайан Спирс посоветовал готовиться к старости заранее и обзавестись несколькими полезными привычками в 50 лет. Их он перечислил в беседе с Yahoo.Прежде всего врач призвал наращивать мышцы до того, как они начнут ослабевать и мешать справляться с бытовыми задачами: носить продукты, поднимать багаж, подниматься по лестнице и вставать с пола. Для этого Спирс посоветовал регулярно заниматься силовыми тренировками с отягощениями, эспандерами, тренажерами или упражнениями с собственным весом. Также тренировки должны включать упражнения на равновесие и координацию: в старости это поможет при ходьбе по неровной поверхности, использовании лестниц, принятии душа и выходе из него. В свою очередь, кардиотренировка (ходьба, езда на велосипеде, плавание) может повысить выносливость.Кроме того, по словам Спирса, в 50 лет нужно регулярно проверять кровяное давление и консультироваться с врачом о том, какие обследования имеет смысл проводить в зависимости от возраста, анамнеза и индивидуальных факторов риска. Наконец, он рекомендовал представить свою жизнь в 70 лет. Если в планах есть путешествия, самостоятельное ношение сумок, ходьба по лестнице, подъемы с пола или общение с семьей, необходимо уже сейчас составить реалистичный распорядок дня, основанный на сохранении этих способностей, сочетая силовые упражнения, кардиотренировку, тренировки на баланс и подвижность, а не сосредотачиваясь исключительно на весе или внешнем виде.

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