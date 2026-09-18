Инфекционист опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту

Владислав Жемчугов напомнил, что после приезда из-за границы россиян ждет всплеск болезней, так что стоит заранее проверить организм, а при тревожных симптомах — сдать специальные тесты.Никакой «новой» простуды уникальными симптомами нет, однако сильная боль в горле — тревожный сигнал, который требует тестов на инфекцию у врача. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Россияне массово сообщают о «новой» простуде без температуры: среди симптомов — сильная боль в горле, насморк, слабость и сухость во рту, пишут Telegram-каналы. Некоторые отмечают, что из-за боли в горле становится тяжело даже глотать. Жемчугов раскрыл, что ничего уникального не появилось.«Ничего специфического в этих симптомах нет, это стандарт. То, что горло болит — это может быть ангина, стрептококк. Но вообще это серьезный симптом. Если человек не вакцинирован от дифтерии, это может быть она. Это может быть стрептококковая инфекция. Так что первым делом надо пойти к врачу и сделать анализы, тесты. Если человек за границей, или далеко на даче, и нет доступа к аптеке, я советую анальгин, аспирин. Это очень эффективная первая помощь, пока ждешь постановки диагноза. При любых простудных явлениях надо принять противовоспалительное и обратиться к доктору за диагностикой. А что касается сухости во рту, то если нос не дышит, то и будет сухость», — рассказал он.Также Жемчугов отметил, что скоро начнется всплеск различных заболеваний после возвращения россиян из отпусков, так что самое время провакцинироваться или подготовить свой организм другим способом.«Я советую, если часто болели, обследоваться и посмотреть, что испортилось в организме. Кто-то что-то из-за границы привез и начинает себя плохо чувствовать. Привозят много всего: и простуды, и грипп. Чаще всего привозят желудочно-кишечные болезни, ротавирусы. Сейчас будет всплеск однозначно. Тот же самый коронавирус перешел, как мы и прогнозировали, в сезонный, добавился к ОРВИ. А уж вакцинироваться от него, или нет, люди сами решают. Но я думаю, что вполне можно обойтись контрастным душем. А так, сейчас надо есть витамины в виде фруктов. Самое время подумать о вакцинах. Можно как раз провакцинироваться к сезону. Кто не пользуется вакцинами, я всем советую контрастный душ», — рассказал он.

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