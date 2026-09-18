Врач оценил пользу ходьбы по дому босиком

Подолог Ману Видаль оценил, полезно ли для ног ходить по дому босиком.По словам Видаля, привычка ходить по дому босиком до сих пор является предметом дискуссий, но он всегда встает на защиту данной практики. «Это не просто хорошо, это фантастика. Это лучшее, что мы можем сделать. Дома — всегда босиком», — отметил доктор.Врач пояснил, что ходьба босиком позволяет стопе функционировать естественным образом. Эта практика способствует активации мышц, улучшает подвижность и делает походку более устойчивой. Среди других преимуществ специалист назвал тонизирование ног, уменьшение воспаления и даже улучшение потоотделения.

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