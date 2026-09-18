Эндокринолог Гуреева: эти 8 ключевых симптомов диабета 2 типа требуют обращения к врачу
Врач-эндокринолог рассказала о рисках высокого уровня сахара в крови. Распознать симптомы диабета может быть еще труднее, когда вы боретесь с другими хроническими заболеваниями. Понимание того, что является нормальным для вас, может помочь вам легче заметить изменения в вашем здоровье и самочувствии.
«Хотя многие люди живут нормальной жизнью с диабетом 2 типа, если его не контролировать, он может сделать вашу жизнь более сложной. Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может серьезно повлиять на ваши кровеносные сосуды», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Если кровеносные сосуды не работают должным образом, кровь не может достичь тех частей тела, которые в ней нуждаются. Это означает, что нервы также не будут работать должным образом, что может привести к потере чувствительности в частях тела, например, в ногах.
«У некоторых может развиться заболевание глаз, называемое ретинопатией, которое может повлиять на их зрение».
Чтобы предотвратить постоянно высокий уровень сахара в крови, полезно знать, когда уровень сахара в крови повышен.
Гуреева сказала, что восемь наиболее распространенных симптома диабета 2 типа, которые нельзя игнорировать:
Частое мочеиспускание, особенно ночью
Чувство сильной жажды
Чувствую себя более уставшим, чем обычно
Похудение без усилий
Генитальный зуд или молочница
Порезы и раны долго заживают
Затуманенное зрение.
«Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы активно бороться с диабетом 2 типа», — посоветовала Гуреева.
Его три «ключевых совета по эффективной борьбе с диабетом 2 типа» заключаются в следующем:
Выбирайте более здоровую пищу
Будьте активны
Не курите.
Употребляя более здоровую пищу и придерживаясь сбалансированной диеты, вы можете снизить уровень гемоглобина A1C (HBA1C), контролировать кровяное давление и уменьшить количество жиров в крови, таких как холестерин.
«Врач-диетолог может помочь вам питаться более здоровой пищей, давая советы и давая обратную связь в процессе».
Когда дело доходит до активности, Сандху сказал: «Более физически активный человек — это человек, у которого меньше риск столкнуться с осложнениями диабета 2 типа».
Если вы курите, отказ от курения — это один из лучших способов справиться с диабетом 2 типа.
«Когда вы курите, крови труднее перемещаться по вашему телу. Это может вызвать осложнения в таких областях, как сердце и ноги».
Если вы изо всех сил пытаетесь справиться со своим диабетом, поговорите со своим лечащим врачом; если вы не уверены, есть ли у вас диабет, но испытываете симптомы, запишитесь на прием к врачу.
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