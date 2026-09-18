Эндокринолог Гуреева: эти 8 ключевых симптомов диабета 2 типа требуют обращения к врачу

Независимо от того, был ли у вас диагностирован диабет 2 типа или нет, предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови не следует игнорировать.Врач-эндокринолог рассказала о рисках высокого уровня сахара в крови. Распознать симптомы диабета может быть еще труднее, когда вы боретесь с другими хроническими заболеваниями. Понимание того, что является нормальным для вас, может помочь вам легче заметить изменения в вашем здоровье и самочувствии.«Хотя многие люди живут нормальной жизнью с диабетом 2 типа, если его не контролировать, он может сделать вашу жизнь более сложной. Высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может серьезно повлиять на ваши кровеносные сосуды», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Если кровеносные сосуды не работают должным образом, кровь не может достичь тех частей тела, которые в ней нуждаются. Это означает, что нервы также не будут работать должным образом, что может привести к потере чувствительности в частях тела, например, в ногах.«У некоторых может развиться заболевание глаз, называемое ретинопатией, которое может повлиять на их зрение».Чтобы предотвратить постоянно высокий уровень сахара в крови, полезно знать, когда уровень сахара в крови повышен.Гуреева сказала, что восемь наиболее распространенных симптома диабета 2 типа, которые нельзя игнорировать:Частое мочеиспускание, особенно ночьюЧувство сильной жаждыЧувствую себя более уставшим, чем обычноПохудение без усилийГенитальный зуд или молочницаПорезы и раны долго заживаютЗатуманенное зрение.«Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы активно бороться с диабетом 2 типа», — посоветовала Гуреева.Его три «ключевых совета по эффективной борьбе с диабетом 2 типа» заключаются в следующем:Выбирайте более здоровую пищуБудьте активныНе курите.Употребляя более здоровую пищу и придерживаясь сбалансированной диеты, вы можете снизить уровень гемоглобина A1C (HBA1C), контролировать кровяное давление и уменьшить количество жиров в крови, таких как холестерин.«Врач-диетолог может помочь вам питаться более здоровой пищей, давая советы и давая обратную связь в процессе».Когда дело доходит до активности, Сандху сказал: «Более физически активный человек — это человек, у которого меньше риск столкнуться с осложнениями диабета 2 типа».Если вы курите, отказ от курения — это один из лучших способов справиться с диабетом 2 типа.«Когда вы курите, крови труднее перемещаться по вашему телу. Это может вызвать осложнения в таких областях, как сердце и ноги».Если вы изо всех сил пытаетесь справиться со своим диабетом, поговорите со своим лечащим врачом; если вы не уверены, есть ли у вас диабет, но испытываете симптомы, запишитесь на прием к врачу.

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