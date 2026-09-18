Тянет к холодильнику вечером? Врач назвала три неочевидных способа обмануть голод

Диетолог Майра Рау рассказала россиянам, как остановить вечерние приступы голода. Один из секретов стройности кроется в спальне.В беседе с изданием "Абзац" диетолог Майра Рау выделила три главных способа справиться с вечерним перееданием:Наладьте режим сна. При хроническом недосыпе организм компенсирует нехватку энергии едой. Спите по 8 часов ежедневно. Попытки отоспаться в выходные не приносят телу полноценного отдыха.Питайтесь регулярно и сбалансированно. Откажитесь от голодания днем и перекусов на бегу. Ешьте сытные завтраки и обеды. Обязательно включайте в рацион белки, сложные углеводы и фрукты.– Пока вы не наладите регулярные сытные завтраки и обеды, переедания будут сохраняться. Также следите за тем, чтобы приемы пищи включали источники сложных углеводов (крупы, картофель, зерновой хлеб), белки (рыба, мясо, яйца) и фрукты – от 30 до 50% порции, – уточнила Рау.3. Найдите замену эмоциональному заеданию. Если вы выспались и не голодны, причиной вечерней тяги к еде выступают стресс, усталость или скука. Ищите альтернативные способы расслабления и перезагрузки. Применяйте их строго после удовлетворения физиологического голода.

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