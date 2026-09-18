Врач Кореневич: скачки уровня холестерина возможны перед инфарктом или инсультом

Кардиолог Анна Кореневич: когда возникают скачки уровня холестерина в крови, это может предвещать внезапную смерть из-за сердечно-сосудистых катастроф.Кардиолог Кореневич рассказала, что большинство жертв инфаркта совершенно нормально чувствуют себя незадолго до события«Для 99 процентов пациентов реанимации инфаркт – событие совершенно неожиданное, большинство из них до болезни ощущали себя совершенно здоровыми людьми», - отметила медик.Врач предупредила, что тревожным симптомом, предвещающим развитие инфаркта или инсульта, могут быть происходящие в крови скачки уровня холестерина. Такое изменение говорит о нарушении обмена холестерина, при котором печень вырабатывает больше «плохого» ЛПНП-холестерина, слипающимся в бляшки. Именно формирование бляшек в кровеносных сосудах ведет к возникновению патологий, ведущих к состоянием, списочным за короткое время ухудшит самочувствие человека таким образом, что может произойти скоропостижная смерть.«В сосудах, которые закупориваются бляшками, нарушается кровоток. Когда бляшка лопается, случается инфаркт или инсульт. Происходит это почти мгновенно», - сообщила врач Кореневич.Помимо скачков уровня холестерина перед инфарктом или инсультом возможна психологическая травма, добавила медик. По словам кардиолога, «что-то очень серьезное» случается за полгода-год до катастрофы.

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