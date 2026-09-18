Биолог рассказала о способности имбиря снимать мышечную боль

Имбирь может снижать мышечную боль при регулярном приеме, заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе.По словам биолога, имбирь содержит гингеролы, шогаолы и зингиберен, а также эфирные масла, витамины (B, C), микроэлементы (калий, магний), антиоксиданты и клетчатку. Как уточнила специалист, гингеролы уменьшают воспаление и оксидативный стресс, что полезно при артрите и хронических воспалительных состояниях.Имбирь стимулирует выработку желчи и желудочных соков, уменьшает вздутие, способствует моторике желудочно-кишечного тракта. «Может снижать мышечную и менструальную боль при регулярном приеме в умеренных дозах», — подчеркнула специалист.

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