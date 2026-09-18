Сомнолог объяснил, как легче просыпаться осенью
По словам эксперта, скорость пробуждения зависит от стадии сна: из первой или второй человек включается легко, после глубокой третьей возникает «сонное опьянение». Особенно заметно это у детей и у взрослых после недосыпа. Быстрая фаза, наоборот, ускоряет переход, хотя звуки и свет могут вплетаться в сон.
Важна и продолжительность отдыха: при норме 7–9 часов сон в течение четырёх оставляет давление сна, и включиться сложнее. Кофеин помогает, но действует примерно через 15 минут.
Осенью самочувствие ухудшает сокращение светового дня, однако сильнее влияет эмоциональное состояние. Чтобы легче вставать, сомнолог советует заранее создавать приятный стимул на утро.
«Главное — хотеть проснуться. Лучше позитивной мотивации нет ничего», — заключил Полуэктов.
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