Сомнолог объяснил, как легче просыпаться осенью

Иногда после звонка будильника человек не может сразу включиться в обычную активность. Как рассказал в беседе с Life.ru врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов, это связано с инерцией сна — мозгу нужно время на переход от сна к бодрствованию.По словам эксперта, скорость пробуждения зависит от стадии сна: из первой или второй человек включается легко, после глубокой третьей возникает «сонное опьянение». Особенно заметно это у детей и у взрослых после недосыпа. Быстрая фаза, наоборот, ускоряет переход, хотя звуки и свет могут вплетаться в сон.Важна и продолжительность отдыха: при норме 7–9 часов сон в течение четырёх оставляет давление сна, и включиться сложнее. Кофеин помогает, но действует примерно через 15 минут.Осенью самочувствие ухудшает сокращение светового дня, однако сильнее влияет эмоциональное состояние. Чтобы легче вставать, сомнолог советует заранее создавать приятный стимул на утро.«Главное — хотеть проснуться. Лучше позитивной мотивации нет ничего», — заключил Полуэктов.

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