Стоматолог назвала главную ошибку при чистке зубов

Стоматолог Патрисия Кабо заявила, что правильная гигиена полости рта включает в себя гораздо больше, чем совершение нескольких движений зубной щеткой.Главной ошибкой при чистке зубов Кабо назвала пренебрежение гигиеной языка. Доктор подчеркнула: именно язык является основной причиной неприятного запаха изо рта. Если не чистить его, патогены продолжат накапливаться на его поверхности, даже если в остальном гигиена полости рта является идеальной, предупредила специалистка.Данную процедуру, как и чистку зубов, Кабо призвала выполнять ежедневно. Особенно это касается людей с галитозом, добавила специалист.

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