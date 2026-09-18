Стоматолог назвала главную ошибку при чистке зубов
Главной ошибкой при чистке зубов Кабо назвала пренебрежение гигиеной языка. Доктор подчеркнула: именно язык является основной причиной неприятного запаха изо рта. Если не чистить его, патогены продолжат накапливаться на его поверхности, даже если в остальном гигиена полости рта является идеальной, предупредила специалистка.
Данную процедуру, как и чистку зубов, Кабо призвала выполнять ежедневно. Особенно это касается людей с галитозом
, добавила специалист.
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