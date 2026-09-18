Ученые впервые обнаружили в сердце человека микропластик, используемый в производстве пищевой упаковки и красок.О том, что микропластик был впервые обнаружен в человеческом сердце, проинформировало издание Daily Mail. Сообщается, что в рамках проводившегося исследования группа медиков из пекинской больницы Аньчжэнь в Китае проанализировала образцы сердечной ткани, взятой у 15 пациентов, перенесших операцию на миокарде, а также образцы крови, взятые до и после операции.Микропластик был обнаружен во всех образцах крови и сердечной ткани пациентов.«Предполагается, что люди вдохнули или проглотили частицы микропластика. С помощью лазерной и инфракрасной визуализации были обнаружены от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика, их количество варьировалось у разных пациентов», - сообщается в Daily Mail.По мнению ученых, необходимы дополнительные исследования для изучения того, как именно частицы пластика попадают в ткани человеческого сердца. Но даже те данные, что представили китайские врачи, вызывают тревогу, поскольку они являются не уникальным, а лишь очередным свидетельством проникновений микропластика в организм людей. До этого наличие микропластика обнаруживалось в легких, мозге и крови людей.Микропластик – это кусочки пластика размером менее 5 миллиметров. Они делятся на две основные категории: первичные, которые выбрасываются непосредственно в окружающую среду, и вторичные, которые поступают из предметов переработки пластика. Известно, что попадающие в кровь микрочастицы пластмассы могут прилипать к внешней мембране эритроцитов и негативно влиять на их способность переносить кислород. Также их нахождение в организме связывают с развитием рака, сердечных заболеваний и деменции, с проблемами фертильности. Ученые констатируют, что человеческий организм не способен расщеплять пластик в организме, с чем связано развитие воспаления.

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