Ортопед рассказал, как долго можно носить резиновые сапоги

В дождливые осенние дни резиновые сапоги помогают сохранить ноги сухими и уверенно чувствовать себя среди глубоких луж и слякоти. Как правильно выбрать такую обувь и какой вред они могут нанести при длительном ношении, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «Юниклиник» Михаил Болотников.Начинать, по словам врача, нужно с размера. Резина не тянется, поэтому нужен небольшой запас — один-полтора сантиметра, чтобы можно было надеть тёплый носок и во время ходьбы свободно циркулировала кровь. Поскольку в основном резиновые сапоги идут без стелек, желательно изготовить съёмные ортопедические, анатомические стельки — они возьмут на себя поддержку свода стопы, которой в такой обуви обычно нет. Подошва должна быть рифлёная, с небольшим протектором, не скользящая и достаточно толстая для амортизации. Также существуют модели, где голенище выполнено из текстиля или кожи — это улучшает вентиляцию по сравнению с полностью резиновыми.Что касается длительности ношения, резиновые сапоги — обувь ситуационная.«Носить их постоянно по 8-10 часов в день не следует. Оптимально надевать их по необходимости — в дождь, слякоть или для работы на улице — и при первой возможности переобуваться в более дышащую обувь с поддержкой свода стопы», — говорит Болотников.Основной вред, по словам врача, связан с отсутствием вентиляции: в сапоге повышается влажность, растёт риск грибковых инфекций и раздражений кожи. Кроме того, в резиновых сапогах нет поддержки свода и амортизации, что перегружает связки стопы и повышает риск развития или усугубления плоскостопия, болей в пятке. Жёсткая конструкция ограничивает естественную работу мышц стопы и голени, из-за чего к концу дня ноги устают.«Следует использовать резиновые сапоги как дежурную пару на плохую погоду, но не как основную обувь на каждый день», — заключает Михаил Болотников.

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