Терапевт Никитина назвала стресс и недосып среди факторов сердечного приступа

Врач-терапевт Светлана Никитина: отказ от некоторых привычек помогает человеку избежать сердечного приступа.Терапевт Никитина сообщила в беседе с «МедикФорум», что существуют различные причины, объясняющие подверженность человека инфаркту, начиная с имеющихся у него заболеваний (например, аритмия и сердечная недостаточность) и заканчивая его привычками. Если говорить о факторах, которые поддаются контролю, то одним из них является стресс.«Если человек находится в состоянии психологического стресса и чувствует себя постоянно напряженным из-за работы или семьи, у него повышается артериальное давление. Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов», - подчеркнула врач Никитина.Кроме того, на склонность к сердечному приступу влияет качество сна, точнее, его недостаток. По словам медика, люди, которые слишком мало спят в течение длительного периода времени, выделяют больше гормонов стресса, которые создают нагрузку на организм и могут способствовать возникновению вторичных заболеваний, ассоциированных с инфарктом. Слишком поздний отход ко сну, трата времени на смартфон вечером, конфликтные разговоры или просмотр тревожных фильмов перед сном – все это ведет к проблемам с засыпанием и снижает качество сна. Врач посоветовала вырабатывать привычку отходить ко сну в спокойной обстановке без гаджетов.Также среди факторов сердечного приступа терапевт выделила повседневный рацион и двигательную активность. Никитина констатировала, что люди, употребляющие много жиров и калорий, легко набирают избыточный вес, негативно отражающийся на состоянии сердца, а также подвергаются риску атеросклероза и тромбоза, непосредственно влияющих на появление сердечно-сосудистых заболеваний.«Тот, кто мало двигается, много времени проводит сидя или лежа и редко выходит на свежий воздух, тоже становится подвержен повышенному риску сердечно-сосудистых катастроф. Если к этому добавить нездоровое питание с пристрастием к жирной и сладкой пище, то вероятность того же сердечного приступа возрастает еще больше».Курение и употребление алкоголя также способствуют возникновению нарушений, ведущих к инфаркту, добавила врач. Светлана Никитина обратила внимание на то, что исследования показывают: на состоянии сердца может пагубно отражаться практически любое количество выпивки, даже незначительное.«Причиной мерцательной аритмии может стать небольшой бокал вина или пива в день. Кроме того, алкоголь в организме вызывает повышение артериального давления, что при его регулярном употреблении провоцирует появление гипертонии и других сердечно-сосудистых проблем»,- резюмировала терапевт.

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