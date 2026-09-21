Диетолог рассказал, сколько варенья и джема можно съесть в день
По словам специалиста, варенье и джем дают быстрое удовольствие, но при этом чреваты ухудшением состояния зубов и лишним весом. Особенно осторожным диетолог советует быть с детьми: от большого количества сладкого у них заметно меняется психоэмоциональное состояние — появляются тревожность или возбуждённость.
Что касается безопасной дозировки, Поляков рекомендует ограничиваться одной-двумя ложками варенья или джема в день, причём лучше есть их на десерт или после основного приёма пищи. Также стоит помнить, что покупные продукты нередко содержат искусственные добавки — красители и консерванты.
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