Психиатр раскрыл свои повседневные привычки для психического благополучия

Психиатр Фернандо Мора заявил, что выработал шесть повседневных привычек, которые помогают ему заботиться о психическом благополучии. Их он раскрыл в разговоре с изданием Hola.«Первое, что я делаю утром, — короткая медитация. Глубоко дышу в течение трех-четырех минут. Глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокоение. (...) Делаю так около 10-11 вдохов и выдохов, потому что они очень глубокие», — объяснил Мора. Вторая утренняя привычка смещает акцент с ментального здоровья на физическое, а именно на шею. Специалист уделяет несколько минут тому, чтобы двигать шеей из стороны в сторону, вверх и вниз, ведь именно в этой области люди склонны накапливать напряжение, сами того не осознавая.Днем врач выделяет время, чтобы остановиться и прислушаться к своему телу. Он делает это с помощью упражнения, заключающегося в спокойном сидении с закрытыми глазами и мысленном сканировании каждой части тела, а также расслаблении тех из них, которые испытывают наибольшее напряжение. Четвертая привычка — дневной перерыв для отдыха. «Это может быть полчаса, пять минут или три часа, но в этот момент мир останавливается, и это мой отдых», — пояснил доктор.Вечером Мора записывает в дневник три вещи, за которые стоит быть благодарным в этот день. «Эта практика учит нас видеть хорошее. Вместо того чтобы ложиться спать с тревогой, вы ложитесь спать с хорошими мыслями, и это замечательно», — отметил он. Последняя привычка заключается в подготовке тела и разума ко сну. Медик заранее откладывает телефон, уменьшает количество раздражителей и создает расслабляющую обстановку в спальне.

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