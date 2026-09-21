Гастроэнтеролог объяснила, кому противопоказана вода с лимоном

Вода с лимоном не обладает детокс-эффектом и не ускоряет обмен веществ. Об этом NEWS.ru заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.По словам специалиста, такой напиток — скорее вопрос вкуса, чем пользы. Лимон не наделяет воду волшебными свойствами, но может помочь тем, кому обычная вода кажется невкусной. При этом кислый напиток нежелателен при гастроэзофагеальном рефлюксе, обострениях язвенной болезни и повышенной чувствительности зубной эмали.Врач также напомнила, что даже лёгкое обезвоживание ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и концентрацию, а также ослабляет защитные силы организма перед вирусами.«В первую очередь важно прислушиваться к своим ощущениям и пить по жажде. Также можно ориентироваться на цвет мочи: при нормальном поступлении жидкости она жёлтая, но не тёмная», — заключила Кашух.

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