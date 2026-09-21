Некоторым людям порекомендовали отказаться от травяных чаев

Биотехнолог Елена Желянина заявила, что некоторым людям лучше не пить травяные чаи. В беседе с aif.ru она рассказала, кому не рекомендованы эти напитки.По словам специалистки, травяные чаи и лекарственные травы содержат различные активные вещества, поэтому могут оказывать побочные эффекты. От них биотехнолог посоветовала отказаться беременным женщинам и кормящим матерям. Их также не стоит давать детям, уточнила Желянина.Кроме того, травяные чаи не рекомендуется пить без консультации с врачом людям с различными хроническими заболеваниями. Например, они могут быть опасны для гипертоников, так как содержащиеся в некоторых травах компоненты могут повышать давление и изменять эффект препаратов, которые принимают от повышенного давления.Желянина добавила, что без согласования с врачом растительные препараты также нельзя пить людям с заболеваниями печени и почек, а также аутоиммунными заболеваниями.Биотехнолог отдельно отметила, что бесконтрольно и в неограниченных количествах нельзя пить даже ромашковый чай, который многие считают абсолютно безопасным и успокаивающим. «Ромашка может вызывать тошноту, головокружение и аллергические реакции. Особенно осторожными должны быть люди с аллергией на амброзию, хризантемы, бархатцы и другие растения семейства астровых. Безопасность больших доз при беременности и грудном вскармливании также изучена недостаточно», — предупредила Желянина.

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