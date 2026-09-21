Сердечникам назвали опасную ошибку в питании
«Недостаточное потребление фруктов почти так же вредно, как избыток соли», — подчеркнул Мартин.
По его словам, цельные фрукты нельзя приравнивать к продуктам, содержащим природный или добавленный сахар, поскольку в их составе также есть клетчатка, вода, витамины, минералы и другие полезные соединения.
В число других продуктов, которые принесут пользу сердечно-сосудистой системе, он включил семена и орехи, а также цельнозерновые продукты. В заключение специалист посоветовал людям с подобными заболеваниями регулярно заниматься физической активностью, поддерживать водный баланс и достаточно отдыхать.
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