Сердечникам назвали опасную ошибку в питании

Фармацевт Гильермо Мартин заявил, что многие люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы совершают одну ошибку в питании, которая по опасности для здоровья сопоставима с избытком соли в рационе.«Недостаточное потребление фруктов почти так же вредно, как избыток соли», — подчеркнул Мартин.По его словам, цельные фрукты нельзя приравнивать к продуктам, содержащим природный или добавленный сахар, поскольку в их составе также есть клетчатка, вода, витамины, минералы и другие полезные соединения.В число других продуктов, которые принесут пользу сердечно-сосудистой системе, он включил семена и орехи, а также цельнозерновые продукты. В заключение специалист посоветовал людям с подобными заболеваниями регулярно заниматься физической активностью, поддерживать водный баланс и достаточно отдыхать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки